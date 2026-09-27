"La ricerca del bello"

Milano, la Fashion Week si conclude nel segno di Armani

La sfilata di Giorgio Armani disegnata dalla nipote Silvana: in passerella giacche che reinterpretano gli anni '80 e abiti luccicanti

di Eleonora Rossi Castelli
27 Set 2026 - 19:25
01:33 
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