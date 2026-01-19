Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
Sartorial cocktail

Milano, in passerella una collezione nel segno della contaminazione

La ricetta del ben vestire è una miscela tra mondi diversi

di Maria Vittoria Corà
19 Gen 2026 - 14:11
01:34 

A Milano il mondo della moda si incontra, conversa, si scambia consigli di stile. Sartorial cocktail è la ricetta del ben vestire, oggi una miscela tra mondi diversi. Parola d’ordine: contaminazione.

milano
moda
video evidenza