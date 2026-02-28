Milano Fashion Week, tra esordi e compleanni

Il primissimo capitolo era un fashion film. Questa volta è stato il vero esordio per Demna, stilista georgiano, nuova firma di Gucci. Alla sfilata, in prima fila, a tifare per lui ci sono anche l’ex direttore creativo Alessandro Michele, Donatella Versace, Demi Moore... in passerella Kate Moss. Fashion Week tra glamour e narrazione. Dalle Marche il racconto di un'eccellenza italiana che da oltre 50 anni si evolve e ora si apre anche a nuovi mondi. "Ci siamo aperti a nuove sensazioni, quella olfattiva per esempio: abbiamo voluto presentare, abbinati ai colori della nuova stagione alcune fragranze che sono un simbolo per raccontare un mondo un po' onirico", spiega Giuseppe Santoni, chairman e presidente esecutivo Santoni. Esattamente 30 anni fa, poi, una ragazza di Bologna con la passione per la moda apriva il suo primo atelier: Elisabetta Franchi. Mentre Giuliano Calza, fondatore e direttore creativo GCDS, festeggia i 10 anni con un grande party.