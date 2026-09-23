Milano Fashion Week, lo spettacolo in Galleria con Alicia Keys, Roberto Bolle e i vip internazionali

La Milano Fashion Week ha aperto i battenti. Carlo Cracco che ha sfilato, Alicia Keys che ha cantato al piano al centro dell'ottagono, Jennifer Lopez che ha chiacchierato con Domenico Dolce e Stefano Gabbana, seduti al fianco di Miuccia Prada e Raf Simons: nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, trasformata nel set di Vogue World, è andato in scena uno show in 5 atti dedicato alla storia della moda. Centinaia i curiosi assiepati nei dintorni per foto e vip watching. Per il grande evento, che ha inaugurato la fashion week, sono arrivati infatti tutti i big del made in Italy e della scena musicale internazionale.

