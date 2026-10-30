Generali Stadium

Milano, ecco il nuovo stadio per Milan e Inter

Si tratta di un impianto condiviso da 71mila spettatori: sostituirà San Siro a partire dalla stagione 2031/32

30 Ott 2026 - 11:51
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