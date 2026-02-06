Milano-Cortina, Giorgia Meloni incontra J.D. Vance

"Avete fatto un lavoro eccezionale con i giochi olimpici. La città è bellissima", a dirlo è il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance durante l'incontro, nella prefettura di Milano, con il premier Giorgia Meloni. "Abbiamo ottimi rapporti e connessioni e partnership economiche e penso abbiate fatto un lavoro eccezionale. Io e mia moglie eravamo eccitati e volevamo venire alle Olimpiadi praticamente da quando sono diventato vicepresidente e sono contento che tutto sia andato bene", ha aggiunto Vance. Non solo sport e spirito Olimpico, il vicepresidente ha sottolineato anche come intende avere una "conversazione su un gran numero di argomenti".