Milano-Cortina, al Mimit inaugurata la mostra e presentati i francobolli celebrativi delle Olimpiadi invernali

"I Giochi di Milano Cortina 2026 racconteranno al mondo il binomio indissolubile tra sport e industria italiana, tratto distintivo del nostro Made in Italy che unisce territori e imprese nel segno dell’innovazione e dell’eccellenza. Con questa mostra e con i due francobolli celebrativi rendiamo omaggio a un legame che è parte della nostra identità e della capacità dell’Italia di competere nel mondo", ha dichiarato il ministro Urso.



"Milano Cortina 2026 non è solo un grande evento sportivo, ma una piattaforma straordinaria per raccontare al mondo il valore del Made in Italy: la capacità di unire industria, creatività, innovazione e territorio. Questa mostra e i francobolli celebrativi sono simboli concreti di un progetto che parla di eccellenza diffusa, sostenibilità e orgoglio nazionale, e che mette al centro il saper fare italiano come parte integrante dell’eredità dei Giochi Olimpici e Paralimpici”, ha dichiarato il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò.