Milano-Cortina, a poche ore dall'inizio: Franco Nones racconta cosa si prova a vincere

A poche ore dalle Olimpiadi, le emozioni e i ricordi di Franco Nones, ex fondista italiano, medaglia d'oro nella 30 chilometri ai Giochi olimpici invernali di Grenoble del 1968 e primo campione olimpico italiano della storia dello sci di fondo. "Le Olimpiadi, per un atleta, ma anche per tutti gli sportivi, sono il più grande traguardo che si possa raggiungere", dice Nones. "Avere un'Olimpiade in casa - aggiunge - è il sogno di ogni grande atleta: vuol dire che in qualche modo hai contribuito anche tu perché queste potessero arrivare".