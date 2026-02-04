Milano-Cortina 2026, seimila agenti schierati durante la cerimonia di inaugurazione

Sarà una cerimonia blindata quella di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Seimila gli agenti schierati tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, nuclei antiterrorismo e unità specializzate contro minacce nucleari e batteriologiche. Gli agenti garantiranno la sicurezza durante tutta la durata dell'evento che vedrà riunirsi in un unico luogo capi di stato e di governo e teste coronate da tutto il mondo.