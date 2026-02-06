Milano-Cortina 2026, Sabrina Impacciatore "si scalda" per la cerimonia d'apertura

Scelta come Ambasciatrice del talento italiano nel mondo e protagonista sul palco di San Siro, Sabrina Impacciatore ha mostrato ai suoi fan sui social come si sta preparando per superare la tensione in vista della cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026 a San Siro. "Ho le farfalle nello stomaco, - ha confessato l'attrice, - il battito cardiaco accelerato, una gioia immensa e una paura incredibile. Questo è uno degli onori più grandi di tutta la mia vita. Darò tutto".