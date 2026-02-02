Milano-Cortina 2026, business da 5,3 miliardi

È conto alla rovescia per le Olimpiadi di Milano-Cortina e si guarda già ai benefici economici che la kermesse sportiva mondiale porterà all'Italia. I conti li ha fatti l'Ufficio studi di Banca Ifis. L'evento sarà un affare da 5 miliardi e 300 milioni. Un business così ripartito: oltre il 41% tra Veneto e Trentino-Alto Adige, più del 53% per la Lombardia.