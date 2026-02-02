Milano-Cortina 2026, artificieri e cinofili della Polizia di Stato nei siti olimpici

In occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, la Polizia di Stato ha messo in campo un articolato dispositivo di sicurezza che vede impegnate, in prima linea, le unità cinofile e gli artificieri, addetti alla sicurezza e prevenzione delle aree deputate ai giochi olimpici, effettuando bonifiche e, all'occorrenza, contrastare ogni pericolo.