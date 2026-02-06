Olimpiadi: 4.000 militari garantiranno la sicurezza dei Giochi

Gli alpini sulle piste di gara, i carabinieri negli stati e negli altri siti olimpici: il ministero della Difesa è a supporto dei giochi. 1928 militari e 2000 carabinieri garantiranno la sicurezza durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici. Numerosi anche i mezzi operativi sul territorio, tra questi anche droni radar e velivoli di difesa aerea. Importante anche il contributo di 1500 volontari dell'associazione nazionale alpini.