Olimpiadi: 4.000 militari garantiranno la sicurezza dei Giochi

L'organizzazione del sistema di sicurezza dei Giochi è cominciata nel gennaio dello scorso anno"

06 Feb 2026 - 19:26
Gli alpini sulle piste di gara, i carabinieri negli stati e negli altri siti olimpici: il ministero della Difesa è a supporto dei giochi. 1928 militari e 2000 carabinieri garantiranno la sicurezza durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici. Numerosi anche i mezzi operativi sul territorio, tra questi anche droni radar e velivoli di difesa aerea. Importante anche il contributo di 1500 volontari dell'associazione nazionale alpini. 

