ALL'INDOMANI DELL'APERTURA DEI GIOCHI

Milano, corteo anti-Olimpiadi: cariche e idranti contro i manifestanti

Scontri nei pressi di piazzale Corvetto tra forze dell'ordine e dimostranti

07 Feb 2026 - 19:21
