controlli a tappeto

Milano, controlli anti-maranza nella notte di Ferragosto: droga, risse e rapine

Sono stati 34 i militari impegnati nei controlli di"128 persone: 4 segnalati per droga e un arrestato

di Gigi Sironi
16 Ago 2026 - 12:14
02:00 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
video tg
maranza
milano
ferragosto