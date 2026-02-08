Milano capitale dello sport, ma non per tutti: il caos piscine

Milano capitale delle Olimpiadi, ma non sempre dello sport per tutti. Praticarlo in strutture comunali e a prezzi contenuti sta diventando un'utopia. Almeno per alcune discipline. Ne sanno, qualcosa, ad esempio, gli appassionati di nuoto: molte piscine pubbliche, gestite da una società controllata al 100% dal Comune, sono chiuse. In quelle aperte c'è sovraffollamento, acqua fredda e guasti alle caldaie sono all'ordine del giorno.