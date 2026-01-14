Milano, avvistato un lupo vicino al torrente Molgora

Avvistato in un terreno agricolo, ai margini delle abitazioni. Un lupo si aggira da inizio gennaio a nord di Milano, tra i comuni di Bussero e Gorgonzola. Potrebbe essere un esemplare giovane che, lasciato il branco, è in cerca di un altro territorio per costituirne uno nuovo. Così dicono gli esperti. Le amministrazioni locali di Bussero e Gorgonzola pubblicano online questo avviso per i cittadini: "Avvistamento di fauna selvatica sul territorio". La situazione è monitorata. Ai proprietari di cani si raccomanda l'uso del guinzaglio, eventuali avvistamenti vanno riferiti alle autorità.