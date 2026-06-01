Stretta sui migranti, decreto legge in arrivo il 12 giugno

C'è una data segnata in rosso nel calendario del Governo: il 12 giugno quando entrerà in vigore il Patto di migrazione e asilo europeo. L'esecutivo vuole farsi trovare pronto e prepara una nuova stretta sui migranti con un decreto legge, forse al centro già del prossimo Consiglio dei Ministri. Tre i punti chiave del nuovo provvedimento: espulsioni rapide, controlli lampo alle frontiere e blocco navale, quest'ultimo in caso di terrorismo, pressione migratoria straordinaria e "emergenze sanitarie di rilevanza internazionale" (come l'Oms ha definito l'epidemia di ebola in corso in Africa).