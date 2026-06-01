Stretta sui migranti, decreto legge in arrivo il 12 giugno

C'è una data segnata in rosso nel calendario del Governo: il 12 giugno quando entrerà in vigore il Patto di migrazione e asilo europeo. L'esecutivo vuole farsi trovare pronto e prepara una nuova stretta sui migranti con un decreto legge, forse al centro già del prossimo Consiglio dei Ministri. Tre i punti chiave del nuovo provvedimento: espulsioni rapide, controlli lampo alle frontiere e blocco navale, quest'ultimo in caso di terrorismo, pressione migratoria straordinaria e "emergenze sanitarie di rilevanza internazionale" (come l'Oms ha definito l'epidemia di ebola in corso in Africa).
Capitolo a parte i controlli alle frontiere. L'obiettivo è renderli più rapidi ed efficaci: tre mesi massimo per decidere sulla richiesta di asilo e al migrante potrà essere imposto di risiedere in un solo luogo durante le procedure di verifica così da essere sempre reperire. Si ragiona poi su un allargamento della lista dei paesi sicuri.