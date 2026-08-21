CASO RIMPATRI

Migranti, si allunga la lista dei Paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo

Dopo Germania, Svizzera e Austria, ora anche Svezia, Finlandia e Olanda. L'opposizione attacca: "La sospensione di Schenghen è stato un boomerang". Il governo si difende: "Ceuta non c'entra"

di Erika Sità
21 Ago 2026 - 12:49
01:16 
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Ora c'è anche l’Olanda. Si allunga la lista dei paesi europei che intendono rimandare in Italia i richiedenti asilo che erano arrivati nel nostro paese. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia avevano annunciato ieri di voler applicare le norme del nuovo patto europeo sulla migrazione, in vigore dal 12 giugno. 
 

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