Migranti, si allunga la lista dei Paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo

Ora c'è anche l’Olanda. Si allunga la lista dei paesi europei che intendono rimandare in Italia i richiedenti asilo che erano arrivati nel nostro paese. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia avevano annunciato ieri di voler applicare le norme del nuovo patto europeo sulla migrazione, in vigore dal 12 giugno.

