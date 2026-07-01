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Migranti, rimpatri in aumento e sbarchi in calo

Secondo i dati Eurostat, il maggior numero di rimpatri in Paesi terzi è stato effettuato dalla Germania

di Alfredo Macchi
01 Lug 2026 - 12:27
01:33 
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