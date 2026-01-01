Logo Tgcom24
Politica
bilancio di fine anno

Migranti, Piantedosi: nel 2025 7mila rimpatri, sbarchi in calo del 58% rispetto al 2024

Il ministro dell'Interno:""Fatti e numeri veri contro ipocrisie e fake news"

di Alessandro Tallarida
01 Gen 2026 - 14:29
01:29 
piantedosi
capodanno
migranti
sicurezza