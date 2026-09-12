Migranti, Meloni: "In Italia si rispettano le regole. Chi delinque viene espulso"
La presidente del consiglio Meloni sintetizza in un post socia la linea del governo in materia di immigrazionedi Ida Molaro
In Italia le regole si rispettano e chi delinque viene espulso. La presidente del consiglio Meloni sintetizza in un post social - con tanto di filmato che testimonia il lavoro delle forze dell'ordine - la linea del governo in materia di immigrazione. Uno dei cardini dell'azione dell'esecutivo, sottolinea la premier rivendicando poi in un'intervista al quotidiano Il Foglio, i risultati raggiunti in quattro anni di legislatura.