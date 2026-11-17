A Lampedusa i migranti non arrivano più: a rischio il contratto di 50 operatori
I sindacati di base hanno proclamato lo stato di agitazione e hanno scritto alla Prefettura di Agrigento ponendo tre richieste precise e non negoziabilidi Alessandro Tallarida
Rispetto allo scorso anno i migranti arrivati sulle nostre coste sono più che dimezzati. Da 63mila nel 2025, il numero è crollato a poco più di 28mila. A Lampedusa oggi tira un'aria diversa, a tal punto che per 50 operatori potrebbe non scattare il rinnovo di contratto. I sindacati di base si agitano.