Migranti, la Germania conferma le espulsioni verso l'Italia

La Germania conferma la stretta: le espulsioni dei migranti verso l'Italia si faranno, come previsto dagli accordi europei entrati in vigore che riguardano i richiedenti asilo sbarcati in un determinato Paese. In questo caso, l'Italia appunto. Il governo tedesco si dice al contempo stupito dal clamore sollevato dalla decisione e sottolinea la costante collaborazione tra Roma e Berlino sulle politiche migratorie. Nessun braccio di ferro, dice il responsabile del Viminale, Matteo Piantedosi, che definisce eccellenti i rapporti con la Germania, anche se avverte che i trasferimenti dei migranti devono riguardare solo coloro che sono arrivati dopo l'entrata in vigore del nuovo patto d'asilo.