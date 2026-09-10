Migranti, l'intelligence spagnola aveva avvertito dell'ingresso di massa a Ceuta

Il 29 luglio, il giorno prima dell'ingresso decine di migliaia di persone migranti a Ceuta dal Marocco, l'intelligence della Spagna aveva avvertito le autorità spagnole e marocchine della possibilità dell'arrivo di massa di migranti nell'exclave spagnola. Lo mostrano alcuni documenti e messaggi WhatsApp desecretati mercoledì 9 settembre diffusi dal governo spagnolo.

