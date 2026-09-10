Migranti, l'intelligence spagnola aveva avvertito dell'ingresso di massa a Ceuta
I servizi segreti spagnoli conoscevano i piani per l'attraversamento di oltre 70 mila persone, organizzato in gruppi social con 180 mila iscrittidi Leonardo Mochi
Il 29 luglio, il giorno prima dell'ingresso decine di migliaia di persone migranti a Ceuta dal Marocco, l'intelligence della Spagna aveva avvertito le autorità spagnole e marocchine della possibilità dell'arrivo di massa di migranti nell'exclave spagnola. Lo mostrano alcuni documenti e messaggi WhatsApp desecretati mercoledì 9 settembre diffusi dal governo spagnolo.