i messaggi WhatsApp

Migranti, l'intelligence spagnola aveva avvertito dell'ingresso di massa a Ceuta

I servizi segreti spagnoli conoscevano i piani per l'attraversamento di oltre 70 mila persone, organizzato in gruppi social con 180 mila iscritti

di Leonardo Mochi
10 Set 2026 - 23:21
01:31 
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Il 29 luglio, il giorno prima dell'ingresso decine di migliaia di persone migranti a Ceuta dal Marocco, l'intelligence della Spagna aveva avvertito le autorità spagnole e marocchine della possibilità dell'arrivo di massa di migranti nell'exclave spagnola. Lo mostrano alcuni documenti e messaggi WhatsApp desecretati mercoledì 9 settembre diffusi dal governo spagnolo.
 

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