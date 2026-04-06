Migranti, il salvataggio di 44 naufraghi su una piattaforma abbandonata nel Mediterraneo

La nave veloce Aurora della Ong Sea Watch è salpata dal porto di Lampedusa per raggiungere la piattaforma offshore abbandonata Didon, che si trova nelle acque tra la Tunisia e la Libia, dove come comunicato da Alarm Phone, c'erano 44 migranti che dal primo aprile si erano rifugiate a bordo della struttura abbandonata "per sopravvivere alla tempesta con poco cibo e acqua" e, spiega Sea Wacth, "nessuno Stato è andato a soccorrerle". Tra loro anche una donna incinta, oltre a bambini. "Il tempo è pessimo, - precisava l'organizzazione dedicata al soccorso civile nel Mediterraneo - e le vite delle persone sono a rischio. Temono di essere intercettate e di essere rimandate forzatamente a Libia". Inizialmente era stato autorizzato lo sbarco a Porto Empedocle, troppo distante a detta dell'Ong; alla fine i migranti sono giunti a Lampedusa.