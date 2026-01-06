Logo Tgcom24
Migliaia di passeggeri bloccati negli aeroporti per maltempo, guasti e cancellazioni

In Egitto,"centinaia di italiani sono rimasti fermi a Sharm el-Sheik, in attesa di voli per il rientro

di Viviana Guglielmi
06 Gen 2026 - 19:25
01:21 

Migliaia di passeggeri bloccati negli aeroporti per maltempo, guasti e cancellazioni. Le situazioni più critiche si sono registrate in Olanda, Germania e Grecia, ma disagi pesanti hanno colpito anche Francia e Italia, con l’aeroporto di Orio al Serio paralizzato per ore. Criticità anche in Egitto, dove centinaia di italiani sono rimasti bloccati a Sharm el-Sheik, in attesa di voli per il rientro.