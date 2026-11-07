Mickey Rourke divide gli spaghetti (e la forchetta) con il suo Lucky

La star di Sin City, 74 anni, ha condiviso sui social un video in cui si riprende mentre dà da mangiare al suo cane dalla sua ciotola di spaghetti. Mentre i due guardavano la televisione insieme, Rourke ha dato il primo boccone. Ha poi usato la forchetta per avvolgere un altro boccone e darlo a Lucky.
Ai Golden Globe del 2009 — quando batté Leonardo DiCaprio, Frank Langella e Brad Pitt nella categoria “miglior attore in un film drammatico” per il suo ruolo in "The Wrestler" — Rourke concluse così il suo discorso: “Vorrei ringraziare tutti i miei cani”, disse dopo che Susan Sarandon gli aveva consegnato la statuetta.