Micheal Jackson, il sequel sulla vita del re del pop si farà: ora è ufficiale

Dopo il successo planetario di Michael, il sequel sulla vita del re del pop si farà. Il secondo film su Michael Jackson è in lavorazione e le riprese potrebbero iniziare già verso la fine del 2026 o all'inizio del 2027. L'obiettivo è un'uscita nelle sale entro la fine del 2027 o nella prima metà del 2028. Un obiettivo ambizioso ma realizzabile anche perché molte sequenze già girate non hanno trovato spazio nel montaggio finale e verranno quasi certamente incorporate nel secondo film.