Micheal Jackson, il sequel sulla vita del re del pop si farà: ora è ufficiale
Michael 2 è in lavorazione e le riprese potrebbero iniziare già verso la fine del 2026. La scelta arriva sulla scia del successo del primo filmdi Rossella Russo
Dopo il successo planetario di Michael, il sequel sulla vita del re del pop si farà. Il secondo film su Michael Jackson è in lavorazione e le riprese potrebbero iniziare già verso la fine del 2026 o all'inizio del 2027. L'obiettivo è un'uscita nelle sale entro la fine del 2027 o nella prima metà del 2028. Un obiettivo ambizioso ma realizzabile anche perché molte sequenze già girate non hanno trovato spazio nel montaggio finale e verranno quasi certamente incorporate nel secondo film.