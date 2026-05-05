Met Gala, i look più audaci del red carpet fanno impazzire i fan

La serata più importante del mondo della moda lancia, quest'anno, un messaggio forte: "La moda è arte". La direttrice editoriale di Vogue, Anna Wintour, e il curatore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, Andrew Bolton, hanno patrocinato l'iniziativa. Star di prima categoria hanno sfilato lunedì sulla scalinata del Met, nell'ambito dell'evento di raccolta fondi per il Costume Institute del museo. Difficile dire quale sia stato l'outfit più particolare, ma di certo non si può negare che i look dei vip hanno acceso di audacia il red carpet del Met Gala 2026.