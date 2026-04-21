La zona archeologica di Teotihuacán rimarrà chiusa durante le indagini sull'attacco armato avvenuto sulla Piramide della Luna. L'episodio ha causato tredici feriti e la morte di una turista canadese, mentre l'aggressore si è tolto la vita sul posto dopo aver sparato ai visitatori. In un comunicato, le autorità hanno confermato la misura: "L'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia informa che la Zona Archeologica di Teotihuacán rimarrà chiusa fino a nuovo avviso". La procura generale della Repubblica ha annunciato l'avvio delle indagini in coordinamento con la procura dello Stato del Messico. L'ente impiegherà "le sue capacità istituzionali e svolgendo le procedure necessarie al fine di chiarire l'accaduto". Ha inoltre garantito che assisterà "in modo personalizzato le vittime dell'evento, alcune delle quali di nazionalità straniera".