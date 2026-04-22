Messico, la Cia smantella un laboratorio di droga clandestino nella giungla

Aumentano i dubbi su un'operazione congiunta nel nord del Messico, dopo giorni di versioni contrastanti tra le autorità federali e quelle dello Stato di Chihuahua riguardo al ruolo svolto dal personale statunitense nello smantellamento di un laboratorio clandestino di droga. Funzionari statunitensi e altre persone informate sulla questione hanno successivamente dichiarato che i due americani rimasti uccisi nell'incidente del fine settimana lavoravano per la Cia. L'incidente, in cui sono morti anche due investigatori messicani, è avvenuto mentre il convoglio stava tornando da un'operazione volta a smantellare un vasto laboratorio all'aperto nella Sierra de Chihuahua, nel nord del Messico. Le versioni contrastanti hanno alimentato l'attenzione e riacceso il dibattito sulla portata del coinvolgimento degli Stati Uniti nelle operazioni di sicurezza del Messico.