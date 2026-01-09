Logo Tgcom24
Economia
Sì della maggioranza dei 27

Mercosur, via libera all'accordo di libero scambio con l'Unione europea

L'Italia favorevole dopo aver ottenuto garanzie a tutela degli agricoltori. Contrarie Francia, Polonia, Irlanda, Ungheria e Austria

di Caterina Ruggeri
09 Gen 2026 - 18:55
01:40 

È arrivato il benestare, nonostante le proteste, sull'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i paesi del Mercosur che comprende Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Sì, con voto di maggioranza, da parte degli ambasciatori dei 27 stati membri dell'Unione riuniti al Coreper. Parere favorevole anche dall'Italia dopo aver ottenuto altre garanzie a tutela degli agricoltori. Restano contrari Francia, Polonia, Irlanda, Ungheria e Austria. 

