Mercosur, via libera all'accordo di libero scambio con l'Unione europea

È arrivato il benestare, nonostante le proteste, sull'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i paesi del Mercosur che comprende Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Sì, con voto di maggioranza, da parte degli ambasciatori dei 27 stati membri dell'Unione riuniti al Coreper. Parere favorevole anche dall'Italia dopo aver ottenuto altre garanzie a tutela degli agricoltori. Restano contrari Francia, Polonia, Irlanda, Ungheria e Austria.