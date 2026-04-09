Sotto una buona "Stella" Mercedes Glc 450d, abbiamo provato la versione con il turbodiesel più potente d'Europa

Ci siamo messi al volante della Mercedes Glc 450d che monta un biturbo a gasolio da paura: un 3 litri 6 cilindri da 367 CV e 750 Nm di coppia, capace di bruciare lo 0-100 in 4,7 secondi. Ma le skills di questo mega-suv della Stella non finiscono qui: Glc è anche comoda ben fatta e se la cava alla grande pure in off-road. Un diesel irresistibile che abbiamo messo alla striglia in autostrada - il suo terreno di caccia ideale - e tra mulattiere, tratturi, torrenti e vecchi ruderi sulle altur...