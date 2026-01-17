Logo Tgcom24
Meloni in Giappone, la Premier traccia un bilancio della missione

A Tokyo ha incontrato i vertici delle principali aziende. A margine dell'incontro"ha parlato di Groenlandia e Iran.

di Francesca Pozzi
17 Gen 2026 - 12:17
01:32 

Giorgia Meloni traccia il bilancio della sua missione in Giappone. Lo fa durante un punto stampa all'ambasciata d'Italia a Tokyo dove ha incontrato i vertici delle principali aziende giapponesi attive nei settori difesa, infrastrutture, aerospazio, farmaceutica finanza commercio. Nel corso del punto stampa ha parlato anche della Groenlandia e della situazione in Iran.

