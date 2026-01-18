Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
Il premier a Seul

Groenlandia, Meloni: "Errori imporre nuovi dazi"

Il presidente del Consiglio lo ha detto anche a Donald Trump

18 Gen 2026 - 18:51
01:36 
video evidenza