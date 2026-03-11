Meloni al Senato: "Ampio consenso su politica in ambito migratorio"
"Possibile emergano nuovi flussi per la crescente instabilità internazionale"
"Oggi, come non mai, c'è ampio consenso" tra gli Stati membri Ue "sulla linea politica da seguire in ambito migratorio, tanto a livello di legislazione interna che di dimensione esterna". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato, durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. "Sono particolarmente fiera del fatto che stia prendendo corpo un pacchetto di norme importantissime, che l'Italia ha fortemente voluto e sostenuto, lavorando per costruire su di esse il più ampio consenso possibile: la revisione del concetto di Paese terzo sicuro, l'adozione di una lista europea di Paesi di origine sicuri, con la possibilità di designare Paesi di origine sicuri con eccezioni territoriali e personali e, a breve, la revisione del Regolamento rimpatri con la previsione esplicita degli hub per i rimpatri in territorio extra Ue", ha spiegato Meloni.