Meloni al Senato: "Ampio consenso su politica in ambito migratorio"

"Oggi, come non mai, c'è ampio consenso" tra gli Stati membri Ue "sulla linea politica da seguire in ambito migratorio, tanto a livello di legislazione interna che di dimensione esterna". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato, durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. "Sono particolarmente fiera del fatto che stia prendendo corpo un pacchetto di norme importantissime, che l'Italia ha fortemente voluto e sostenuto, lavorando per costruire su di esse il più ampio consenso possibile: la revisione del concetto di Paese terzo sicuro, l'adozione di una lista europea di Paesi di origine sicuri, con la possibilità di designare Paesi di origine sicuri con eccezioni territoriali e personali e, a breve, la revisione del Regolamento rimpatri con la previsione esplicita degli hub per i rimpatri in territorio extra Ue", ha spiegato Meloni.