Meloni a in Corea del Sud, l'incontro con il presidente Lee

Il faccia a faccia a Seul con il presidente della Corea del Sud Lee chiude la missione asiatica di Giorgia Meloni. Un successo diplomatico per la premier sul piano internazionale, con il rafforzamento di partnership strategiche. "Sono felice - ha detto Meloni - di essere il primo capo di governo di una nazione europea a fare visita in Corea dopo l'elezione e l'insediamento del presidente e penso che sia un segnale molto chiaro dell'importanza che il governo italiano intende attribuire alle relazioni con la Corea".