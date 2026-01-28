Melania Trump suona la campana di apertura a Wall Street
Il documentario sulla First Lady è stato finanziato da Amazon con circa 80 milioni di dollari
Melania Trump ha suonato la campana di apertura alla Borsa di New York in vista della prima del suo nuovo documentario, Melania, nelle sale Usa dal 30 gennaio. La First Lady è apparsa a Wall Street dopo aver già proiettato il film una prima volta sabato 24 gennaio alla Casa Bianca alla presenza, tra gli altri, del Ceo di Apple Tim Cook, di Mike Tyson, della regina di Giordania e, ovviamente, del marito Donald Trump. Pochi minuti dopo l'apparizione di sua moglie, il presidente Usa ha scritto su Truth Social: “L'indice S&P 500 ha appena raggiunto quota 7000 per la prima volta in assoluto. L'America è tornata!”.
Il film è stato finanziato da Amazon, che avrebbe pagato 40 milioni di dollari per i diritti di Melania: si tratterebbe del prezzo più alto mai pagato per un documentario. Secondo quanto si apprende, altri 35 milioni di dollari sarebbero poi stati spesi per la sua promozione. Il film si concentra sulle tre settimane precedenti il secondo insediamento del tycoon alla Casa Bianca e su come la futura First Lady ha gestito il passaggio di consegne presidenziale. A Fox News, Melania ha descritto il documentario come uno “sguardo privato e senza filtri su come gestisco la famiglia, gli affari e la filantropia nel mio straordinario viaggio per diventare First Lady”.