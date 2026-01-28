Melania Trump suona la campana di apertura a Wall Street

Il film è stato finanziato da Amazon, che avrebbe pagato 40 milioni di dollari per i diritti di Melania: si tratterebbe del prezzo più alto mai pagato per un documentario. Secondo quanto si apprende, altri 35 milioni di dollari sarebbero poi stati spesi per la sua promozione. Il film si concentra sulle tre settimane precedenti il secondo insediamento del tycoon alla Casa Bianca e su come la futura First Lady ha gestito il passaggio di consegne presidenziale. A Fox News, Melania ha descritto il documentario come uno “sguardo privato e senza filtri su come gestisco la famiglia, gli affari e la filantropia nel mio straordinario viaggio per diventare First Lady”.