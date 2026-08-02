Mediterranean girl, un hashtag per raccontare il sogno dell'estate
Tavole apparecchiate con piatti di maiolica, agrumi, fiori e onde diventano un'idea...anzi...una stampa... per un abito, un caftano, un pareodi Silvia Carrera
Mediterranean girl, basta un hashtag per raccontare il sogno dell'estate...un'atmosfera...un modo di vivere...che si fa moda. Tavole apparecchiate con piatti di maiolica, agrumi, fiori e onde diventano un'idea...anzi...una stampa... per un abito, un caftano, un pareo... le nostre coste alla conquista del mondo, fashion s'intende...