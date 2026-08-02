IL "MOOD" CHE SI FA STILE DI VITA

Mediterranean girl, un hashtag per raccontare il sogno dell'estate

Tavole apparecchiate con piatti di maiolica, agrumi, fiori e onde diventano un'idea...anzi...una stampa... per un abito, un caftano, un pareo

di Silvia Carrera
02 Ago 2026 - 13:56
01:31 
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Mediterranean girl, basta un hashtag per raccontare il sogno dell'estate...un'atmosfera...un modo di vivere...che si fa moda. Tavole apparecchiate con piatti di maiolica, agrumi, fiori e onde diventano un'idea...anzi...una stampa... per un abito, un caftano, un pareo... le nostre coste alla conquista del mondo, fashion s'intende...