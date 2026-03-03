Medio Oriente, le infrastrutture americane nel mirino dell'Iran

L'attacco all'ambasciata degli Stati Uniti a Riad segna un salto di qualità nel conflitto tra Washington, Gerusalemme e Teheran. Due droni iraniani hanno colpito la sede diplomatica americana nella capitale saudita. L'ambasciata ha invitato i cittadini statunitensi a restare al chiuso. Tutto il personale non essenziale lascerà presto il Paese, così come quello delle sedi di Qatar e Giordania. Ma ormai è tutto lo spazio aereo del Golfo a essere teatro di un confronto diretto tra le forze regionali. I principali obiettivi sono le infrastrutture americane.