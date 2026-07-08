Mediaset siamo noi: un'offerta unica
"Questa è la nostra forza: Mediaset siamo noi e tutti voi". È da queste parole di Pier Silvio Berlusconi che prende forma "Mediaset siamo noi", un video che racconta l'identità dell'azienda attraverso le persone, i contenuti e i valori che ogni giorno la rappresentano.
"Questa è la nostra forza: Mediaset siamo noi. E tutti voi." È da queste parole di Pier Silvio Berlusconi che prende forma "Mediaset siamo noi", un video che racconta l'identità dell'azienda attraverso le persone, i contenuti e i valori che ogni giorno la rappresentano.
Il filmato è stato presentato in occasione della serata con la stampa che conclude il ciclo di incontri promosso dall'Amministratore Delegato di MFE-MEDIAFOREUROPE con quasi 3000 imprenditori, top manager, investitori pubblicitari e rappresentanti del mondo dell'informazione tra Roma e Milano.
Dall'informazione all'intrattenimento, dalla fiction allo sport, passando per l'approfondimento, i grandi eventi, il cinema, il digitale e lo streaming, il video ripercorre la ricchezza dell'offerta editoriale Mediaset attraverso un montaggio di immagini che ne racconta la varietà e la capacità di parlare ogni giorno a milioni di persone.
Un racconto costruito intorno al lavoro delle migliaia di professionisti che contribuiscono quotidianamente alla realizzazione dei contenuti e al legame che Mediaset rinnova con il proprio pubblico.
Perché, come ricorda Pier Silvio Berlusconi, "questa è la nostra forza: Mediaset siamo noi. E tutti voi."