MEDIASET SIAMO NOI Mediaset siamo noi: un'offerta unica

"Questa è la nostra forza: Mediaset siamo noi e tutti voi". È da queste parole di Pier Silvio Berlusconi che prende forma "Mediaset siamo noi", un video che racconta l'identità dell'azienda attraverso le persone, i contenuti e i valori che ogni giorno la rappresentano.