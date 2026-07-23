Pier Silvio Berlusconi: "È l'inizio di una nuova Mediaset, ma abbiamo ancora fame"

A due settimane dalla presentazione al pubblico della nuova strategia di Mfe-MediaForEurope, Pier Silvio Berlusconi passa subito ai fatti. Nella sede del gruppo, ha riunito il management per presentare la nuova organizzazione chiamata a dare immediata concretezza al progetto di sviluppo. L'obiettivo è rendere il gruppo ancora più tempestivo ed efficace anche nella realizzazione delle sinergie previste in un mercato, come quello dei media, sempre più complicato. "È l'inizio di una nuova Mediaset. Questa nuova Mediaset si trova in un mercato difficile. Abbiamo un segreto: noi continuiamo ad avere fame. Chiedo a tutti di avere fame perché noi siamo Mediaset".