Mediaset, al via la campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione del tumore al seno
Al via la campagna di sensibilizzazione con un"linguaggio intimo ed evocativo per ricordare che prendersi cura di sé è un gesto di attenzione fondamentale
La torre Mediaset torna a tingersi di rosa. In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, dal 18 al 24 ottobre, Mediaset lancia una nuova campagna di comunicazione sociale per sensibilizzare le donne sull'importanza della diagnosi precoce, invitandole a prendersi cura della propria salute e a non rimandare i controlli. Un linguaggio intimo ed evocativo per ricordare che prendersi cura di sé è un gesto di attenzione verso il proprio futuro, per continuare a scrivere la propria storia.