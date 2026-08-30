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Me Contro Te, il matrimonio diventa uno show: biglietti fino a 250 euro

Luigi Calagna e Sofia Scalia si sposano il 5 settembre davanti a migliaia di fan all'Unipol Dome di Milano

di Michelangelo Iuliano
30 Ago 2026 - 19:34
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