Maxi code al rifugio dei krapfen: ecco perché

Circa 40 minuti di camminata sui sentieri partendo dal Passo Sella e si raggiunge il rifugio dei krapfen più famosi del web. È diventato virale un video girato a Ferragosto che mostra interminabili code per riuscire a gustare il dolce. Soffici bomboloni, perfettamente allineati su uno scaffale di legno con lo sfondo offerto dal Sassolungo e dal Sassopiatto. I social hanno contribuito al successo di krapfen e rifugio. Centinaia i post pubblicati dai turisti che documentano la loro escursione per riuscire ad addentare il dolce.