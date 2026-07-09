Aspettando San Siro

Max Pezzali sempre più inseparabile da Uan

Il cantautore ha condiviso sui social un video insieme alla storica mascotte di Bim Bum Bam, che da qualche tempo lo accompagna durante il suo tour sold out negli stadi

09 Lug 2026 - 06:45
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