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Max Pezzali incanta San Siro ancora una volta

A Milano finisce il tour italiano più venduto dell'anno.

di Silvia Carrera
13 Lug 2026 - 21:51
01:27 
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Un grande karaoke, un'emozione intensa e corale che si è fatta largo tra i fan, tappa dopo tappa, celebrando un percorso straordinario

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