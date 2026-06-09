L'intervista

Max Pezzali in tour: "Una storia che non finisce"

Per Max" Pezzali 15 appuntamenti nei più grandi stadi italiani: oltre 650mila biglietti acquistati per un karaoke collettivo che emoziona e coinvolge"

di Silvia Carrera
09 Giu 2026 - 13:07
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