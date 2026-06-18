Maturità, parlano gli studenti:"tra sentimenti e previsioni per le tracce della prima prova

Con la prima prova comincia ufficialmente la maturità 2026. E poco prima dell'ingresso in aula le sensazioni e gli stati d'animo di molti studenti sono simili. C'è chi aspetta con ansia e un pizzico di paura, chi invece è concentrato. Anche il toto traccia è nel vivo: chi si aspetta qualcosa sul conflitto tra Russia e Ucraina e chi invece spera di trovare Montale o Pirandello nell'analisi del testo. Altri invece, vogliono solo andare "sul sicuro" sul tema di attualità (la tipologia C) o comunque su "un autore fattibile o che si colleghi a qualcosa fatto durante l'anno".